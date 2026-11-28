Con una propuesta musical renovada, mayor madurez artística y una apuesta por la excelencia, la cantante monteriana Karina González anuncia su regreso a los escenarios con INQUEBRANTABLE, una producción discográfica que marca un nuevo capítulo en su trayectoria y que cuenta con la participación especial del reconocido acordeonista JuanK Ricardo.

Karina González regresa INQUEBRANTABLE junto a JuanK Ricardo Ampliar Karina González regresa INQUEBRANTABLE junto a JuanK Ricardo Cerrar

Este proyecto reúne a destacados talentos de la industria vallenata. JuanK Ricardo, recordado por haber sido compañero musical del fallecido Kaleth Morales y posteriormente de su hijo Samuel Morales, aporta su experiencia y talento a esta nueva propuesta.

La dirección musical, producción e interpretación del piano estuvieron a cargo de Larry Vanegas, profesional con trayectoria en producciones ganadoras de dos Latin Grammy junto a Peter Manjarrés y merecedor de cuatro premios Upar Awards.

Por su parte, la producción audiovisual fue dirigida por Andrés Capera, de AFCA Productions, reconocido por su trabajo en importantes proyectos y lanzamientos de destacados exponentes del vallenato colombiano.

Con INQUEBRANTABLE, Karina González demuestra su crecimiento y evolución artística, respaldada por años de preparación, disciplina y profesionalización. Su objetivo es consolidar una propuesta musical de calidad, abrirse paso en nuevos mercados y posicionar su nombre dentro del género vallenato.

El primer sencillo de esta producción será «Mi color moreno», cuyo lanzamiento está programado para este viernes 27 de noviembre. El videoclip fue grabado en las playas de Santiago de Tolú, Sucre, con la participación de un destacado equipo de músicos de la región Caribe, en su mayoría cordobeses, exaltando el talento artístico de esta zona del país.

El álbum INQUEBRANTABLE está integrado por 10 canciones, entre las que se encuentran:

1. Vuélvete a ir

2. Mi color moreno

3. El payaso de tu risa

4. Cuando vuelvas

5. No te vayas

6. Mis cinco sentidos

7. Aunque me…

En esta nueva etapa, Karina González también prepara su regreso a los escenarios junto a su agrupación Los Comandos de KG, con la intención de reencontrarse con su público, conquistar nuevos seguidores y llevar su música a importantes escenarios.

Más que un regreso, INQUEBRANTABLE representa la evolución, determinación y fuerza de una artista que está decidida a escribir un nuevo capítulo en su historia musical.