Durante la clausura del Congreso Nacional de Infraestructura, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Tatyana Orozco, expresó su optimismo frente al futuro del país y reiteró la disposición del gremio para acompañar al Gobierno nacional en el desarrollo de proyectos estratégicos

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En su intervención, destacó el papel de los servidores públicos y la importancia de recuperar la confianza entre el sector público y privado. “Aquí no vimos funcionarios públicos, sino verdaderos servidores que quieren cambiar el rumbo del país”, manifestó. También señaló que “la confianza se construye cuando cada uno hace lo que le corresponde”.

Orozco aseguró que el gremio está dispuesto a acelerar los proyectos que necesita Colombia, bajo principios de transparencia y celeridad. “Nosotros vamos a acelerar las obras que el país necesita. Lo haremos con la transparencia y la celeridad que este país demanda”, afirmó.

Asimismo, ratificó que la CCI quiere participar en iniciativas relacionadas con agua potable, energía, centros de datos y cárceles, entre otros sectores, y resumió el propósito del gremio en una frase: “Del plan a la obra y de la obra a la gente”.

Finalmente, agradeció al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por su presencia en el encuentro y reiteró el compromiso de la organización con el desarrollo nacional: “Una sola CCI al servicio de la patria”.