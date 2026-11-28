Desde Cartagena, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció el comienzo de los estudios de factibilidad del Tren de Cercanías del Caribe, una obra que facilitará el transporte entre Montería, Santa Marta y Cartagena.

“Esta región ha esperado mucho por eso y tuvo que llegar del soleo un hijo del Caribe para concretar ese sueño (...). Mi propósito es conectar a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y extendámoslo un poco, ¿por qué no Riohacha?”, señaló el mandatario de los colombianos.

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Entre los plazos establecidos por el gobernante, fijó un año para dejar listos los estudios de factibilidad. “En la Patria Milagro, los tiempos se cortan”, continuó diciendo.

Dicho estudio podrá establecer cuánto costará el proyecto, cómo se va a financiar y qué se necesita para ponerlo en funcionamiento.