Mauricio Gómez Amín, ministro de Hacienda y Crédito Público también se refirió en el Congreso de Infraestructura en Cartagena que Colombia firmará un acuerdo comercial con El Salvador el próximo 16 de diciembre y se estudian otros destinos.

“Estamos ampliando comercialmente con Tokio, estamos ampliando con El Salvador, estamos firmando el 16 de diciembre y vamos a seguir abriendo a Colombia al mundo.”

Las proyecciones de la cartera de Hacienda Pública van hasta el otro lado del planeta incluyendo el medio oriente donde hace años se paralizo el intercambio comercial.

“Me reuní con el rey de los Emiratos Árabes y Colombia tiene acuerdos por ratificar con ese país desde el 2012, explíquenme ustedes con un país que lo que tiene es plata y no ratificamos acuerdos. El rey a mi me dijo ‘usted me lo ratifica y yo llevo recursos para turismo, para oil and gas, para turismo, para infraestructura’ y eso es lo que estamos haciendo poniendo la casa en orden comercialmente con un mensaje muy claro, ‘el Ministerio de Comercio Industria y Turismo no trabaja para un gremio en Colombia, trabaja para los colombianos’”.

Con esto, el jefe de la cartera de cree que el país podría crecer del 2 al 6%.