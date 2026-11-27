Un aumento del salario mínimo digno es el objetivo del Gobierno Nacional
El ministro Mauricio Gómez Amín confirmó que comenzaran las mesas de concertación
El ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Gómez Amín, confirmó desde el Congreso de Infraestructura en Cartagena que junto a la cartera de Trabajo estudian alternativas para llegar a un acuerdo de un aumento del salario mínimo digno.
“Tenemos que pensar en la gente, que al empresario le puede ir bien, yo estoy de acuerdo que le vaya bien, pero a la gente de a pie le tiene que ir bien… entonces que yo pida que el salario mínimo sea digno, sea bueno, no tiene nada de malo, por el contrario, diciéndole a los empresarios que hagamos un mayor esfuerzo para que la gente de a pie, a la clase media le vaya bien.”
El jefe de la cartera de Hacienda confirmó que las mesas de concertación junto al Ministerio del Trabajo comenzaran en los próximos días.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...