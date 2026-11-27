El ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Gómez Amín, confirmó desde el Congreso de Infraestructura en Cartagena que junto a la cartera de Trabajo estudian alternativas para llegar a un acuerdo de un aumento del salario mínimo digno.

“Tenemos que pensar en la gente, que al empresario le puede ir bien, yo estoy de acuerdo que le vaya bien, pero a la gente de a pie le tiene que ir bien… entonces que yo pida que el salario mínimo sea digno, sea bueno, no tiene nada de malo, por el contrario, diciéndole a los empresarios que hagamos un mayor esfuerzo para que la gente de a pie, a la clase media le vaya bien.”

El jefe de la cartera de Hacienda confirmó que las mesas de concertación junto al Ministerio del Trabajo comenzaran en los próximos días.