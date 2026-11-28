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El interés de David Murillo por la composición musical para producciones audiovisuales surgió un año antes de terminar el colegio. Durante un recital presentado por un exalumno en Medellín, descubrió la importancia de la música en la experiencia cinematográfica. En aquella presentación, el músico mostró las diferencias entre ver una película sin acompañamiento musical y hacerlo con una banda sonora.

A partir de ese momento, Murillo comenzó a explorar un campo que, aunque desempeña un papel determinante en las producciones audiovisuales, suele pasar inadvertido para el público.

Actualmente, el compositor forma parte de Bleeding Fingers, compañía cofundada por Hans Zimmer y dedicada a la creación de música para producciones audiovisuales.

Según explicó Murillo, allí trabaja de manera colaborativa con otros compositores, entre ellos los colombianos Camilo Forero y Antonio Medellín, además del propio Zimmer, reconocido por sus bandas sonoras y ganador de un premio Óscar por la música de El rey león.

Murillo recordó que, cuando inició su formación, eran escasas las opciones académicas especializadas en la composición musical para producciones audiovisuales. Sin embargo, señaló que actualmente existen iniciativas orientadas a fortalecer la enseñanza de la música aplicada al cine y otros formatos.

El compositor considera que estos espacios pueden contribuir a que más estudiantes conozcan los diferentes procesos que intervienen en una producción audiovisual, así como las posibilidades profesionales que ofrece este campo.

A través de sus redes sociales, donde se identifica como @davidmurillor, el colombiano busca compartir su experiencia y mostrar a quienes se están formando en la música que existen oportunidades profesionales más allá de los escenarios y las presentaciones tradicionales.