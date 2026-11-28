Lemnec Tiller, el ingeniero que combina saberes ancestrales y tecnología para facilitar el acceso al agua en La Guajira

Oriundo de Mogotes, Santander, y de padre wayúu, Lemnec Tiller mantiene desde hace varios años un vínculo con las comunidades indígenas de La Guajira. Sus frecuentes visitas a este territorio le permitieron conocer las condiciones de vida de sus habitantes y las dificultades que enfrentan para acceder a servicios básicos como el agua y la electricidad.

Esa experiencia lo llevó a conformar la Fundación Wayuuda, junto con un equipo de más de diez profesionales de diferentes disciplinas, entre ellos ingenieros y abogados. La organización, creada en Santander, lleva más de una década desarrollando iniciativas sociales en beneficio de estas comunidades.

Uno de los principales proyectos de la fundación consiste en la implementación de sistemas automatizados de bombeo de agua que funcionan con energía solar. El desarrollo de estas soluciones parte de un proceso de trabajo conjunto con los habitantes del territorio.

Según explicó Tiller, las mujeres wayúu, a partir de sus sueños y conocimientos ancestrales, señalan posibles lugares donde se encuentran fuentes de agua subterránea. Posteriormente, el equipo realiza estudios geofísicos para evaluar las características del subsuelo y determinar la viabilidad de la extracción.

A partir de estos estudios, la fundación instala sistemas automatizados que permiten extraer el agua y reducir el esfuerzo físico que representa el bombeo manual para las comunidades.

Aunque estos sistemas facilitan la extracción del agua, Tiller reconoció que todavía existe un desafío pendiente: desarrollar la infraestructura necesaria para transportarla desde los puntos de extracción hasta las comunidades. El ingeniero señaló que, para avanzar en este propósito, se requiere la participación de las administraciones municipales y del Gobierno nacional.

A su juicio, los proyectos comunitarios no pueden depender únicamente de iniciativas particulares, pues necesitan respaldo institucional para ampliar su alcance y garantizar su sostenibilidad.

La labor de la Fundación Wayuuda también se extiende al ámbito educativo. Uno de sus primeros proyectos fue la escuela Majayutpana, cuyo nombre significa “tierra de señoritas” en wayuunaiki. La institución, dirigida por mujeres, busca contribuir a la educación de los niños de la Alta Guajira y promover la preservación de los conocimientos ancestrales de la comunidad.

“Siempre tenemos que escuchar a las comunidades a las que vamos a impactar”, afirmó el ingeniero al explicar la metodología de trabajo de la Fundación Wayuuda.