El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ali Zarmiento aprendió a tatuar de la mano de su padre a los 11 años

El acercamiento de Ali Zarmiento al mundo del tatuaje comenzó desde pequeña, cuando acompañaba a su padre a convenciones y observaba su trabajo en el estudio. Su interés por el dibujo y las expresiones artísticas la llevó a pedirle que le enseñara a utilizar la máquina de tatuar.

Según Ali, su padre le preguntó si realmente quería aprender y comenzó a orientarla. Sus primeras prácticas fueron sobre foami, material con el que adquirió habilidades básicas, para luego trabajar sobre piel sintética, una superficie que le permitió perfeccionar sus trazos y ganar seguridad.

A los 11 años realizó su primer tatuaje sobre la piel de una persona: una flor para quien había sido su profesora de jardín. Aunque reconoció que sintió nervios, aseguró que la preparación previa le permitió afrontar ese primer trabajo.

Para la joven artista, la práctica constante y la dedicación han sido fundamentales en su aprendizaje.

Su edad también ha representado un desafío frente a algunos clientes, quienes inicialmente pueden mostrar desconfianza. Sin embargo, Ali asegura que suele responder a esas inquietudes mostrando sus trabajos, que también comparte a través de sus redes sociales.

Aunque trabaja diferentes estilos, siente mayor afinidad por los tatuajes a color. Actualmente también explora las técnicas de sombreado, con las que consiguió el tercer lugar en una convención de tatuadores.

Este fin de semana, Ali comparte su trabajo con otros artistas en la Convención Internacional de Tatuadores en Usme. Según explicó, el encuentro reúne a tatuadores nacionales e internacionales, entre ellos artistas provenientes de México, Puerto Rico, Perú y Chile.

La joven invitó al público a conocer las propuestas artísticas de la convención y visitar su espacio. Para ella, el evento representa una oportunidad para mostrar su trabajo y seguir aprendiendo de otros tatuadores.