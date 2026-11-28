El nadador colombiano de ultradistancia Jorge Iván del Valle regresó al país y prepara un desafío de aproximadamente 32 kilómetros en el lago Calima, Valle del Cauca. Con esta travesía, el deportista busca recaudar fondos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Del Valle, oriundo de Tuluá, explicó que quiere aprovechar su experiencia en aguas abiertas para movilizar a ciudadanos y empresas interesadas en contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas. “Quiero apoyar a mi gente y convertir la natación y el deporte en una herramienta de solidaridad”, afirmó el deportista.

Según explicó, este doble cruce del lago Calima será su primera prueba de ultradistancia con fines de certificación en Colombia. La jornada también estará abierta al público, que podrá acompañarlo durante el recorrido y conocer de cerca las exigencias de una prueba de natación de larga distancia.

Para reunir los recursos, Del Valle realizará el lanzamiento oficial de la iniciativa a través de sus redes sociales, donde compartirá los detalles del desafío y habilitará una campaña de recaudación de fondos. El dinero recibido será canalizado a través de la Fundación El Taller de Rosita, organización que, según el deportista, se encargará de gestionar los aportes y entregarlos a las familias afectadas en el Valle del Cauca.

El regreso de Del Valle también tiene un significado personal, pues el nadador permaneció seis años en Estados Unidos, durante un periodo que describió como de exilio. Ahora busca reencontrarse con su familia y su comunidad a través del deporte.

A lo largo de su trayectoria, el colombiano ha conseguido, según relató, más de 15 récords latinoamericanos y suramericanos. Entre sus desafíos internacionales se destacan el cruce del canal de Catalina y la vuelta a nado de Manhattan.

Del Valle explicó que eligió el lago Calima por ser uno de sus escenarios favoritos para nadar en Colombia y por las facilidades logísticas que ofrece para organizar una prueba de aguas abiertas. Aunque inicialmente contempló realizar el desafío en el Pacífico colombiano, descartó esta posibilidad debido a la complejidad de organizar allí una travesía de estas características.