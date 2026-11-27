La cantante y actriz estadounidense de origen colombiano, Sofia Carson, protagonista de exitosas comedias románticas como “Mi año en Oxford” y “Mi lista de deseos”, encabezará el reparto de “The Christmas Game”, una nueva comedia navideña que llegará a Netflix.

¿Quién la dirigirá?

“The Christmas Game”, dirigida por Laura Terruso, quien estuvo a cargo de “Mi papá es un peligro”, una comedia protagonizada por Robert De Niro, gira en torno a una agente deportiva de alto nivel, conocida por su franqueza, a quien su cliente estrella deja públicamente.

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¿Cuál es la trama?

Para salvar su carrera, se ve obligada a conseguir a alguien aún más importante: su exnovio, un mariscal de campo de la NFL, antes de que su rival lo consiga para Navidad.

¿La plataforma ya había colaborado con la NFL?

“The Christmas Game” es el primer largometraje narrativo de Netflix en colaboración con la NFL.

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¿Quién estará a cargo del guion?

El guion de “The Christmas Game” es obra de Danielle Morrow y Vanessa Marano, quien ha protagonizado películas para televisión y ha tenido papeles recurrentes en series como “Las chicas Gilmore”, “Malcolm” y “Anatomía según Grey”, y que anteriormente escribieron las comedias románticas ambientadas en la NFL “Holiday Touchdown: A Bills Love Story” y “A Make or Break Holiday”.

¿En qué otros proyectos ha participado Sofía Carson?

Además de los proyectos mencionados, Carson ha cosechado un gran éxito en la plataforma con el drama romántico “Corazones malheridos”, así como con “Equipaje de mano”, el thriller de acción de Jaume Collet-Serra, en el que estuvo junto a Taron Egerton.