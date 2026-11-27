El 22, 22 y 24 de noviembre, la cantautora mexicana y reciente ganadora del Grammy Latino, Silvana Estrada, realizó tres conciertos en el Vive Claro Music Hall de Bogotá que reunieron a más de 10.000 personas y fueron producidos por más de 250 mujeres.

El recinto, junto con la empresa productora del evento, desarrolló una iniciativa marcada por una producción a cargo de mujeres en todas las áreas.

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Todas estas mujeres participaron en la realización de las tres presentaciones de la mexicana, desde la dirección general y la producción de campo hasta las áreas artísticas, técnicas y logísticas.

“Y para mí es muy emocionante poder venir y que las luces, la gente del montaje, la gente que está en el escenario entrando y saliendo sean mujeres [...] que se sepa que realmente las mujeres podemos hacer todo y que es bonito trabajar juntas”, expresó la artista.

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Esta iniciativa busca “impulsar el desarrollo profesional de las mujeres a través de la formación, la conexión, el acompañamiento y la creación de oportunidades concretas en la industria de la música en vivo, especialmente en áreas técnicas y cargos de liderazgo, donde su representación sigue siendo menor”, dice un comunicado.

Recogiendo experiencias anteriores, como el concierto de Marina en Bogotá, que contó con la participación de cerca de 150 mujeres en distintas áreas del espectáculo.