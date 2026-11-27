El cantautor y productor discográfico colombiano Feid estrenó su tan anticipada colaboración con el rapero, cantante, productor discográfico, ejecutivo discográfico, compositor y actor estadounidense Snoop Dogg en “GRACIAS X TODO” este jueves de Acción de Gracias.

¿Sobre qué habla la canción?

La canción “reúne dos voces distintas en un emotivo recordatorio de mantener la gratitud a lo largo de los altibajos de la vida, reconociendo que incluso los momentos más difíciles pueden conducir a algo mejor”, dice un comunicado.

En su letra: “ambos artistas reflexionan sobre sus trayectorias personales y las experiencias que los han moldeado”.

¿Qué dice Feid?

Feid “echa la vista atrás a los desafíos que ha enfrentado, expresando su gratitud a Dios por no haberlo abandonado nunca y por darle la fe necesaria para creer que le esperaban días mejores”.

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¿Y Snoop Dogg?

Por su parte, “Snoop Dogg se hace eco de ese sentimiento, reflexionando sobre su propio camino desde tener muy poco hasta lograr tanto, la importancia de mantenerse firme en la fe y poder devolver algo a las personas que ama”.

Juntos, “sus versos transmiten un mensaje universal sobre encontrar razones para estar agradecido, incluso cuando la vida no sale según lo planeado. Igualmente apropiado para las fiestas”.

¿Qué muestra el video?

El video “rinde homenaje a las personas y los momentos que han marcado la vida de Feid, incluidos miembros de su propia familia”.

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Además, “las imágenes de la familia reunida alrededor de la mesa se entrelazan con fotografías personales de sus seres queridos, creando un retrato íntimo de sus raíces y de los vínculos más cercanos que mantiene”.

¿A quién reconoce Feid en él?

El colombiano reconoce especialmente a sus abuelos, “agradeciéndoles por su influencia y por las bendiciones que han acompañado su trayectoria”.

¿Quiénes son los invitados especiales en el video?

En la última escena, “se une al coro infantil de la Fundación GOOD KIDZ en una iglesia iluminada por velas, cerrando así el mensaje de fe, amor y unión que transmite el video”.

¿Cuándo presentó la canción por primera vez en vivo?

Feid presentó por primera vez “GRACIAS X TODO” durante la vigésima séptima edición anual de los Latin Grammy, el jueves 12 de noviembre, en la que Snoop Dogg hizo una aparición sorpresa y anunció su lanzamiento el pasado jueves a través de una publicación en sus redes sociales.

Vea el video a continuación: