El actor francés Gérard Depardieu se enfrentará a un juicio penal por violación, tras el rechazo de la apelación presentada por sus abogados.

¿Qué dictaminó la justicia francesa?

El Tribunal de Apelación de París dictaminó este jueves que el proceso judicial seguirá adelante en relación con cargos de violación, derivados de las acusaciones formuladas por la actriz Charlotte Arnould en 2018.

¿Y qué dijo la actriz?

Ella alegó que, en agosto de ese año, Depardieu la violó en dos ocasiones en su domicilio de París.

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¿Cuándo fue imputado?

El actor fue imputado en diciembre de 2020 y ha negado haber cometido delito alguno.

¿Cuándo fue la apelación?

El año pasado, sus abogados apelaron la decisión de la fiscalía de llevar el caso a juicio.

¿Qué más había pasado?

La noticia llega apenas 10 días después de que Depardieu retiró otro recurso relacionado con su condena del año pasado por cargos de agresión sexual.

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¿Qué pena recibió?

Depardieu recibió una pena de 18 meses de prisión, con suspensión de la condena, por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de su película de 2021 “Les Volets Verts”.

¿Qué declaró Depardieu?

En una declaración al periódico francés Le Monde, reconoció su responsabilidad respecto de la condena.

“La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo la responsabilidad por esta condena”, escribió, ofreciendo “profundas y sinceras disculpas” a quienes “puedan haber sufrido a consecuencia de ello”.