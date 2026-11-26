La agrupación argentina de rock Los Abuelos de la Nada anunció su visita a Colombia en 2027.

¿Cuándo y dónde se presentarán?

En el marco de su gira “Costumbres argentinas”, la banda se presentará el 5 de marzo en el Luordes Music Hall de Bogotá.

¿Quiénes son Los Abuelos de la Nada?

La banda se formó en Buenos Aires en 1967 por el poeta y cantante Miguel Ángel Peralta, más conocido como “Miguel Abuelo”.

Tomó el nombre de la banda de un pasaje de la novela “El banquete de Severo Arcángelo”, del escritor argentino Leopoldo Marechal.

Lea también: Gérard Depardieu se enfrentará a un juicio por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould

La formación inicial incluyó a Héctor “Pomo” Lorenzo en la batería; Micky y Alberto Lara en la guitarra y el bajo; Eduardo “Mayoneso” Fanacoa en los teclados; Claudio Gabis en la guitarra y, posteriormente, Norberto “Pappo” Napolitano.

Los giros creativos hacia el blues y la falta de repercusión comercial llevaron a la disolución del grupo a finales de la década, lo que motivó que Miguel Abuelo pasara cerca de diez años en Europa.

El bajista Cachorro López convenció a Miguel Abuelo de regresar a Argentina y relanzar la banda. La formación clásica de los ochenta incluía a Miguel Abuelo en la voz; Cachorro López en el bajo; Andrés Calamaro, en los teclados y la voz; Gustavo Bazterrica en la guitarra y la voz; Daniel Melingo en el saxofón, los vientos y la voz; y Polo Corbella en la batería.

Le puede interesar: La serie de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” fue renovada para una cuarta temporada

Su resurgimiento se dio con su álbum homónimo de 1982, producido por Charly García, impulsado por éxitos como “Sin Gamulán”.

La banda combinó rock, pop, funk y letras poéticas en lanzamientos como “Vasos y besos”, “Himno de mi corazón”, “Abuelos en el Ópera” y “Cosas mías”.

El grupo lanzó numerosos sencillos exitosos en la década de 1980, como “Costumbres argentinas”, “Mil horas”, “Himno de mi corazón”, “Lunes por la madrugada” y “No te enamores nunca de aquel marinero bengalí”.

Tras cambios internos y modificaciones en la formación en 1986, Miguel Abuelo siguió actuando con un grupo renovado antes de que su salud se deteriorara. Falleció a causa de un paro cardíaco en marzo de 1988, pocos días después de cumplir 42 años, lo que puso fin a la trayectoria original de la banda.