Piso 21 y Juan Duque pusieron a bailar a Bogotá: Así fue su concierto en la capital. foto: @breakfast_live

Este jueves 26 de noviembre los artistas Juan Duque y Piso 21 celebraron su “plancito en el 21” nombre que recibió el show donde se encontraron musicalmente en el escenario, compartiendo los éxitos de sus carreras musicales.

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Con un evento que empezó desde las 6 de la tarde en El Corazón de Bogotá los artistas compartieron escenario con El Mindo, quien fue el encargado de darle apertura al show, posteriormente fue el turno de Los Impresentables de Los40, emisora aliada de Caracol Radio, finalmente el show empezó a las 9 de la noche con la presentación de Juan Duque, quien estuvo en escenario durante dos horas.

Juan Duque

El artista paisa Juan Duque tuvo un amplio repertorio musical donde exploró y mostró toda su música a los asistentes a El Corazón De Bogotá. En su presentación compartió escenario con grandes amigos musicales como Hamilton, Timo, Nanpa Básico, Miguel Bueno y Dálmata con quienes disfrutó tanto de sus éxitos musicales como los de sus invitados.

Dentro de las canciones que hicieron parte del repertorio del artista urbano estuvieron: “Solcito”, “Ojalá”, “Así de rico”, “Rayito”, “Avión de papel”, “María”.

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Piso 21

Sobre las 11:20 de la noche inició la presentación de la agrupación paisa Piso 21 que se extendió por casi dos horas, hasta la 1 de la mañana.

La banda transitó por los grandes éxitos que han marcado su trayectoria musical que ya se aproxima a los 20 años.

“Déjala que vuelva”, “Correr el riesgo”, “Quítate la pena”, “Suele suceder, “Querida”, “Te amo”, “Me llamas”, “Más de la una”, “Besándote”, “Pa’ olvidarme de ella”, “Puntos suspensivos” y “Te vi” fueron tan solo algunas de las canciones que sonaron en vivo en El Corazón de Bogotá.

Cabe resaltar que durante la presentación de la agrupación paisa también compartieron escenario con el artista ecuatoriano, Juan Fernando Velasco.

El show que duró cerca de cuatro horas se extiendo hasta la 1 de la mañana de este viernes 27 de noviembre.

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