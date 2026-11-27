Santa Marta

Este sábado 5 de diciembre, se realizará en la ciudad ‘La 5ta Despierta’, un evento organizado por la Asociación de Empresarios de la Carrera Quinta (Aso5ta).

La actividad con la que se busca dinamizar la economía de la zona durante la temporada de Navidad y Fin de Año, contará con la participación de aproximadamente 80 marcas y establecimientos comerciales, que ofrecerán promociones especiales hasta la medianoche.

“Vamos a tener carpas sobre toda la carrera quinta donde cada comercio va a extender o parte de las promociones en su carpa. Entonces la carrera quinta se va a convertir en un mercadillo donde vas a encontrar gastronomía, comida, calzado, ropa, tecnología, accesorios entre otros”, dijo el representante de Aso5ta, Cristian Newmark.

Los visitantes podrán encontrar productos como ropa, calzado, tecnología, accesorios, juguetes, telas y una amplia oferta gastronómica.