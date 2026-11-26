Santa Marta

La ciudad fue sede del Gran Acuerdo de Energía y Gas del Caribe, un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y territoriales, representantes del sector energético, gremios y academia, con el propósito de concertar compromisos para posicionar a la capital del Magdalena como una plataforma estratégica para el desarrollo del gas offshore en el Caribe colombiano.

Durante el encuentro desarrollado en la Cámara de Comercio, se firmó el Gran Acuerdo de Energía y Gas del Caribe, una hoja de ruta para posicionar a Santa Marta y al Magdalena como plataforma estratégica del gas costa afuera (offshore) en el Caribe colombiano.

“No solo el momento en el tema de de energía y gas, sino en todos los momentos y en todos los temas, porque el presidente de la República así lo ha dicho, tiene un compromiso con el Caribe colombiano. Yo soy presidente del Senado de la República, soy de Santa Marta y por eso me atrevo a decirle, el momento es ahora”, dijo el presidente del Senado, Honorio Henriquéz a Caracol Radio.

Asimismo, Henríquez hizo énfasis en que los proyectos relacionados con el gas en el Caribe deben representar oportunidades concretas para la región, especialmente en generación de empleo, atracción de inversiones y desarrollo económico.

Crecimiento y oportunidades de empleo:

El alcalde Carlos Pinedo Cuello aseguró que, el gas no puede ser solo un tubo que pasa por el mar. Tiene que ser empleo, inversión y formación para los samarios.

“Santa Marta se presenta como la capital energética de Colombia. Con el pozo Sirius-2, a 32 kilómetros de nuestras costas, el país podría asegurar más de 30 años de autosuficiencia en gas. Su desarrollo representa además una inversión local de $5,6 billones. Aquí convergen energía, logística, inversión y sostenibilidad para transformar nuestro presente y futuro”, mencionó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.