Santa Marta

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en articulación con la Armada de Colombia, mediante la Estación de Guardacostas de Santa Marta, realizó seguimiento y acompañamiento al velero AMADEUS, de bandera húngara, procedente de Panamá y con tres tripulantes a bordo, después de que activara una radiobaliza de emergencia (EPIRB) en aguas del Caribe colombiano, tras presentar problemas durante la navegación.

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De acuerdo con la información preliminar recopilada por la Autoridad Marítima Colombiana, el Centro Nacional de Monitoreo y Vigilancia Marítima de la DIMAR recibió por parte de la Aeronáutica Civil la alerta de activación de la radiobaliza, ubicada a 65 millas náuticas del Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira.

Tras varios reportes consecutivos, los operadores identificaron mediante las plataformas de monitoreo marítimo al velero, cuya posición de sistema automático de identificación (AIS) coincidía con el área de la alerta, y establecieron comunicación con su capitán a través de la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, manteniendo contacto con la tripulación durante su aproximación a la ciudad.