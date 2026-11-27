Identificado un deslizamiento como posible origen de la turbiedad del río Manzanares en Santa Marta/ Corpamag.

Tras recibir una denuncia ciudadana el pasado 24 de noviembre por la alta turbiedad del río Manzanares, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG realizó dos visitas de inspección, los días 25 y 26 de noviembre, con el propósito de identificar el posible origen de esta alteración del recurso hídrico.

Durante el primer recorrido, realizado en el sector de Girocasaca, el equipo técnico identificó una quebrada con marcada coloración amarillenta y elevada turbiedad aparente, características compatibles con el arrastre de sedimentos.

Posteriormente, y con información suministrada por habitantes de la zona, se adelantó una segunda inspección que permitió llegar hasta el área afectada por un deslizamiento en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se evidenciaron suelo expuesto, árboles derribados y material desplazado hacia el cauce.

Como parte de las acciones derivadas de estas visitas, CORPAMAG continuará el seguimiento a las condiciones de calidad del agua y coordinará con las autoridades de gestión del riesgo y el prestador del servicio de acueducto las medidas de prevención y mitigación que sean necesarias.