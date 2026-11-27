CRUE Departamental activa plan de contingencia en hospitales de Plato por sus 400 años/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

Ante la masiva afluencia de público que convocará la celebración de los 400 años de fundación de Plato, la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría Seccional de Salud y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Departamental, activó un plan de contingencia en la red hospitalaria del municipio para garantizar atención médica oportuna y proteger a habitantes y visitantes.

El dispositivo, integra capacidades de la Alcaldía de Plato, los municipios vecinos, la red asistencial subregional y organismos de socorro como la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos.

Además de la respuesta clínica, la estrategia incorpora acciones preventivas clave contra el uso de pólvora y el control sobre la venta, consumo y distribución de licor adulterado o de contrabando.

El esquema operativo incluye la activación de la alerta amarilla hospitalaria y de la misión médica, así como la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear en tiempo real el desarrollo de las celebraciones.

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Paralelamente, los equipos de salud pública desplegarán jornadas intensivas de inspección sanitaria de alimentos, pedagogía y vigilancia frente al manejo de pólvora y operativos de control para evitar la comercialización, distribución y consumo de licor adulterado.