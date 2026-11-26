El presidente del Senado y del Congreso de la República, Honorio Henríquez Pinedo, hizo un llamado al Gobierno nacional para que Santa Marta sea el centro de operaciones del proyecto gasífero Sirius, durante la firma del Gran Acuerdo de Energía y Gas del Caribe, realizada en la Cámara de Comercio de la ciudad.

En su intervención, y dirigiéndose al viceministro de Energía, Alex Cañas Rengifo, el congresista fue enfático sobre la ubicación de esta operación: “Está en Santa Marta y se tiene que quedar en Santa Marta”. Además, pidió que el compromiso del Gobierno se haga público.

Defendió las condiciones logísticas de Santa Marta

El presidente del Congreso sostuvo que la capital del Magdalena reúne condiciones portuarias, industriales y logísticas para atender las necesidades de esta industria. Entre sus argumentos destacó la cercanía con el proyecto, el puerto de calado natural y la infraestructura empresarial de la ciudad.

“Santa Marta tiene que ser el centro de operaciones de Sirius porque está aquí cerca y nosotros no estamos pidiendo nada alejado a la realidad”, manifestó.

También mencionó las capacidades de la Zona Franca de las Américas, las universidades y los centros de formación, así como el potencial de las empresas locales.

Según indicó, la Cámara de Comercio ha identificado más de 360 empresas relacionadas con la cadena energética que podrían avanzar en su preparación para participar en esta industria.

Pidió un compromiso público del Gobierno nacional

Henríquez aseguró que esta solicitud ya ha sido conversada con el presidente de la República y con el presidente de Ecopetrol. Por eso, insistió en que la ubicación del centro de operaciones debe convertirse en un compromiso público.

El congresista también señaló que el desarrollo de Sirius representa una oportunidad para fortalecer los ingresos del país, impulsar la inversión social y generar empleo, por lo que pidió que el Magdalena tenga una participación directa en los beneficios de esta industria.

La primera producción de gas del proyecto Sirius está prevista para el cuarto trimestre de 2030, siempre que se cumplan los procesos técnicos, ambientales y sociales requeridos.