La vía que comunica el cruce de Saladoblanco con Oporapa continúa en condiciones de deterioro, mientras la comunidad completa más de una década esperando su pavimentación. Foto Redes Sociales

Neiva

Alrededor de 11 años completa la comunidad de Oporapa esperando la pavimentación de la vía que comunica al municipio con el cruce de Saladoblanco, en sur del Huila. El primer proyecto, contratado en 2017, quedó inconcluso y, pese a las intervenciones realizadas, el corredor continúa presentando problemas de transitabilidad. Ahora, un nuevo contrato busca concretar la vía.

Erminso Sterling, integrante de la veeduría ciudadana, recordó que el contrato anterior dejó trabajos de ampliación, construcción de alcantarillas y cerca de un kilómetro pavimentado, tramo que actualmente presenta deterioro. Según indicó, durante años los habitantes han tenido que movilizarse por una “carretera destapada y en malas condiciones”. “Lo único que quiero yo como veedor es hablar en nombre del pueblo y que la vía se haga”, expresó.

El nuevo proyecto cuenta con una inversión superior a los $18.453 millones para intervenir 5,84 kilómetros mediante pavimento flexible, la restitución de 35 alcantarillas, la construcción de tres muros de contención y obras complementarias de drenaje, estabilización y señalización. La ejecución está a cargo del Consorcio Solución Vial Oporapa, representado legalmente por Robinson Rojas Claro. El contrato tiene un plazo de 11 meses y su acta de inicio se firmó el 9 de noviembre de 2026.

Sin embargo, durante un control político de la Asamblea Departamental en Oporapa, el diputado Omar Alexis Díaz advirtió que, pese a la firma del acta de inicio, no se evidenciaban avances en terreno. También señaló que el contratista planteó una posible adición presupuestal de $5.000 millones, relacionada con dificultades en las licencias ambientales y la disposición del material de excavación. “Lo que le pedimos al contratista es que avance la obra, sí, avance en el tiempo, pero también permítanos revisar esa solicitud de adición que están solicitando”, manifestó.

Como conclusión de la sesión descentralizada, la Asamblea anunció la implementación de un semáforo de alertas para vigilar el cumplimiento del cronograma y advertir posibles incumplimientos. La veeduría ciudadana y los habitantes esperan que el seguimiento institucional permita terminar la intervención y evitar que se repita la historia del contrato anterior, que dejó sin pavimentar este corredor vial.