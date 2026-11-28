La vacuna está dirigida a perros y gatos mayores de tres meses que se encuentren en condiciones adecuadas de salud. Foto Alcaldía de Neiva

Neiva

Cerca de 33.000 animales han sido vacunados contra la rabia en Neiva en el transcurso de 2026, mediante jornadas en puntos fijos y recorridos casa a casa adelantados por la Secretaría de Salud Municipal.

Cristhian Nieto, líder de vacunación de la entidad, indicó: “Para esta semana aspiramos estar llegando a un 70 % en la cobertura de vacunación”. La vacuna está dirigida a perros y gatos mayores de tres meses que se encuentren en condiciones adecuadas de salud. Se excluyen los animales enfermos, geriátricos, con bajo peso y las hembras en estado avanzado de gestación. Para ello, hizo un llamado a los habitantes de las diferentes comunas a participar en las jornadas y a no bajar la guardia.

De acuerdo con el funcionario, Neiva no registra casos de rabia desde 2020, cuando se presentó el último contagio. Después de ese episodio, la ciudad mantuvo una contingencia sanitaria durante cinco años, que concluyó el año anterior. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de mantener las coberturas de vacunación para prevenir nuevos casos.

Entre los signos de alerta en los animales se encuentran la desorientación, las alteraciones en la marcha, la salivación excesiva y la dificultad para tragar. Ante la presencia de estos síntomas, se debe informar inmediatamente a la Secretaría de Salud Municipal.