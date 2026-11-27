Neiva

En Neiva, 2.547 mujeres se encuentran actualmente en estado de gestación, según el reporte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Ante este panorama, la Secretaría de Salud municipal adelanta acciones para fortalecer la atención materna, promover los controles prenatales y prevenir complicaciones durante el embarazo.

Lina María Bonilla, líder del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Neiva, destacó la importancia de que las mujeres asistan oportunamente a sus controles y cumplan con las recomendaciones médicas.

“Lo importante de los controles prenatales es estar adherentes, poder cumplir con todas las citas, adicionalmente las remisiones que se realizan a nutrición, odontología y también muy importante vacunación”, explicó la funcionaria.

Desde la dependencia también recomiendan que las mujeres que planean quedar en embarazo acudan previamente a una consulta preconcepcional, en la que se evalúan sus condiciones de salud y los posibles riesgos. Una vez confirmada la gestación, el llamado es a iniciar los controles prenatales antes de las diez semanas.

En cuanto a las cifras de natalidad, la funcionaria informó que, con corte al 7 de noviembre de 2026, Neiva registra 3.296 nacimientos. De estos, 279 corresponden a mujeres adolescentes entre los 15 y los 19 años. Frente a este último indicador, Bonilla señaló que se ha presentado una reducción paulatina de los embarazos en adolescentes, gracias a las estrategias de educación sexual y planificación familiar que se desarrollan en el municipio.

Finalmente, la Secretaría de Salud invitó a las mujeres gestantes y a los jóvenes a solicitar orientación en salud sexual y reproductiva, cumplir con los controles médicos y buscar orientación ante cualquier duda o barrera de acceso a los servicios.