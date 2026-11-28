Neiva

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 18 cuerpos durante una intervención humanitaria de 12 días en el cementerio de Baraya, norte del Huila. Las labores permitieron explorar siete áreas de interés y localizar 11 sitios con alto potencial forense.

La investigación humanitaria y extrajudicial permitió establecer que cerca de 22 cuerpos no identificados habrían sido ingresados a este camposanto entre 1991 y 2010, tras hechos relacionados con la violencia armada en Baraya y zonas aledañas.

Uno de los elementos clave para orientar las excavaciones fueron las cruces de concreto conocidas como las del Danubio. Según los testimonios recopilados, habitantes del municipio reunían recursos para comprar ataúdes, cruces y dar sepultura digna a personas que llegaban sin identificar. Esta práctica solidaria, años después, aportó pistas para localizar los enterramientos.

Sobre los hallazgos, Yulieth Viviana Valencia, antropóloga líder del equipo de la UBPD en el Huila, señaló: “Nos encontramos sepulturas individuales, sepulturas colectivas y la superposición de las inhumaciones. Esto quiere decir que los cuerpos de interés para la búsqueda humanitaria estaban por debajo o estaban cruzados con cuerpos de la comunidad. Lo que implicaba acciones adicionales para la recuperación”. También explicó que el suelo altamente compacto acelera los procesos de deterioro y hace más complejas las intervenciones. No obstante, aseguró que el cementerio conserva un alto interés forense.

La funcionaria destacó que el acercamiento de la comunidad permitió recibir nuevos testimonios y activar otras fuentes de información para continuar la búsqueda. Los 18 cuerpos recuperados se suman a los dos hallados durante la primera fase de intervención, realizada entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 2026. El proceso continúa en el Centro Integral de Análisis Forense e Identificación (CIAFI), en Neiva, donde la UBPD, en articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal, adelanta los análisis para establecer la identidad de las víctimas.

La entidad también hizo un llamado a las familias de personas desaparecidas en el Huila, donde 1.762 personas siguen siendo buscadas, para que presenten solicitudes de búsqueda, aporten información y realicen las muestras genéticas que permitan avanzar en las investigaciones.