Fernando Murcia Castro se reencontró con su familia tras recuperar la libertad, luego de permanecer 76 días secuestrado por el ELN. Foto Policía Huila

Neiva

Después de 76 días de cautiverio, el agricultor huilense Fernando Murcia Castro recuperó su libertad y se reencontró con su familia. Había sido secuestrado el pasado 10 de septiembre junto con su esposa, cuando se movilizaban por el corredor vial Isnos–Paletará–Popayán. La mujer fue liberada posteriormente.

El rescate se produjo el 25 de noviembre en el sector de Paletará, zona rural de Puracé, Cauca, durante una operación conjunta del Ejército y la Policía. De acuerdo con las autoridades, los responsables del secuestro, señalados de pertenecer al ELN, exigían 4.500 millones de pesos por su liberación.

La operación incluyó siete diligencias de allanamiento contra la Compañía Juan Carlos Chilhueso Pazu. Durante la intervención se registraron combates que dejaron diez personas capturadas, dos de ellas con heridas leves, y un presunto integrante de esta guerrilla muerto.

En los procedimientos también fueron incautadas armas de fuego, munición, explosivos, radios de comunicación, material de intendencia, una bandera del ELN y panfletos alusivos a esta estructura armada ilegal.

Tras recuperar su libertad, el agricultor se reencontró con sus familiares. El teniente coronel Camilo Eduardo Buitrago Gutiérrez, comandante del Distrito Quinto de Policía Pitalito, destacó: “Más allá de este resultado operacional nuestro mayor compromiso fue devolverle la tranquilidad a esta familia”.

En el operativo participaron unidades del GAULA de la Policía de Huila y Cauca, Comando Jungla, GOES, SIPOL y GAULA Militar, con apoyo de la Brigada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.