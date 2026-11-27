La Ruta de la Cholupa representa una alternativa para articular el turismo con la producción agrícola. Foto redes sociales

Neiva

La producción de cholupa en Rivera, Huila, enfrenta una disminución significativa. De acuerdo con una investigación de estudiantes de la Universidad Surcolombiana, las áreas cultivadas pasaron de cerca de 540 hectáreas en 2007 a aproximadamente 60 hectáreas entre 2024 y 2025, una reducción cercana al 89 %.

El panorama fue documentado por Karla Cano, Juan Ramírez y Gisley Correa, integrantes del semillero Generación Sur, en el marco del proyecto Semillas: saberes, identidad y territorio, que estudia las narrativas bioculturales asociadas a semillas representativas de cinco municipios del departamento.

A partir de entrevistas con productores e intermediarios, los investigadores identificaron entre las principales causas, el crecimiento turístico y la falta de relevo generacional. Según los hallazgos, algunos propietarios de las tierras encuentran mayores oportunidades económicas en el turismo que en la producción agrícola.

A esta situación se suma el desinterés de las nuevas generaciones por continuar con las labores del campo. “Ya los jóvenes no querían participar en el tema del cultivo, ya no querían trabajar el campo, sino que querían irse de una vez a las ciudades”, explicó Gisley Correa, quien también señaló la falta de apoyo de las entidades gubernamentales.

La investigación también encontró que, aunque los habitantes reconocen la cholupa, no todos dimensionan su importancia como símbolo de identidad de Rivera y producto con denominación de origen. “La cholupa para ellos era como una fruta más”, indicó Correa. Frente a este panorama, la Ruta de la Cholupa representa una alternativa para articular el turismo con la producción agrícola y fortalecer el reconocimiento de este fruto en el territorio.