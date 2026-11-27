Los seguidores de Ariana Grande podrán revivir su regreso a los escenarios con dos producciones especiales que llegarán a la plataforma Peacock en diciembre. La cantante anunció un evento de dos estrenos consecutivos dedicado a su gira The Eternal Sunshine Tour, que terminó el pasado 1 de septiembre en Londres.

La primera producción, titulada The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour, se estrenará el 11 de diciembre y mostrará el detrás de cámaras de la preparación del espectáculo. El documental seguirá a la artista y a su equipo durante los 30 días previos al inicio de la gira, con imágenes de los ensayos, el proceso creativo y los preparativos para llevar la producción al escenario.

Además, permitirá conocer una etapa importante de su carrera, pues durante ese mismo periodo Ariana trabajaba en los últimos detalles de su octavo álbum de estudio, Petal, mientras organizaba su regreso a los conciertos después de siete años sin realizar una gira.

Por su parte, el 12 de diciembre llegará The Eternal Sunshine Tour, una película de concierto que llevará a la pantalla la experiencia de sus presentaciones en vivo. La producción propone un recorrido musical y visual por diferentes momentos de la vida de la cantante, con elementos relacionados con la transformación personal, los recuerdos y la conexión con su infancia.

El anuncio llega después de que Grande hablará sobre su futuro en la música y la posibilidad de tomarse un descanso. Durante su participación en el pódcast Las Culturistas, la artista recordó que anteriormente había considerado alejarse de los escenarios, pero terminó realizando 41 conciertos y trabajando en un nuevo álbum.

En esa conversación reconoció que necesita bajar el ritmo de su carrera, aunque no descartó lo que pueda suceder más adelante. En agosto, además, había manifestado su intención de reducir sus apariciones públicas después de finalizar la gira.

Con estos dos estrenos, Ariana Grande ofrece a sus seguidores una mirada diferente de su regreso a los escenarios: primero, el proceso que hizo posible el espectáculo y, posteriormente, la experiencia musical que compartió con miles de fanáticos.