Después de varios meses de expectativa, Anuel AA presentó oficialmente ‘Real Hasta La Muerte II’, su nuevo álbum y la continuación del disco que publicó en 2018 y que marcó una etapa importante en su trayectoria dentro del trap latino.

El lanzamiento se realizó el 26 de noviembre, una fecha especial para el artista, pues coincide con su cumpleaños número 34. Con esta producción, el cantante puertorriqueño busca recuperar los sonidos urbanos que caracterizaron sus primeros años de carrera y que lo convirtieron en uno de los referentes del género.

El álbum está compuesto por 23 canciones y reúne colaboraciones con diferentes exponentes de la música urbana y otros géneros. Entre los invitados aparecen Wisin, Blessd, Fuerza Regida, De La Rose y Roa, además de otros nombres que hacen parte de esta nueva apuesta musical.

La producción también incluye temas que el artista había presentado como adelantos durante los últimos meses, entre ellos ‘Vuelve’ y ‘Donde Hubo Fuego Cenizas Quedan’, canciones con las que fue aumentando la expectativa de sus seguidores.

La primera entrega de ‘Real Hasta La Muerte’, publicada en 2018, tuvo un papel importante en la consolidación de Anuel AA dentro del movimiento del trap en español. Ocho años después, el cantante retoma el nombre de este proyecto para presentar una nueva etapa de su carrera.

Con este lanzamiento, el puertorriqueño vuelve a poner en primer plano el sonido que acompañó sus inicios y busca conectar con los seguidores que esperaban la continuación de uno de sus álbumes más representativos.