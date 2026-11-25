La reina Mary Elizabeth Donaldson de Dinamarca se encuentra en Colombia en visita oficial, hoy estará en Cali, donde hará un recorrido por puntos especiales de la ciudad entre ellos la institución educativa cristiana al Colón, el barrio el valladito, entre otros y el ecoparque de la biodiversidad, para conocer lo efectos del fenómeno del niño, y los daños de la minería ilegal en la biodiversidad y el agua.

En Caracol Radio, estuvimos acompañando a la reina de Dinamarca durante su visita a Bogotá, al palacio de San Carlos, donde anunció un aporte de 4,5 millones de dólares para el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá que se le suman a los 21 millones de dólares que entregará también la Unión Europea, para fortalecer la confiabilidad del suministro.

La inversión la anunció durante el encuentro que sostuvo con el vicepresidente José Manuel Restrepo su esposa Tatiana céspedes y el canciller Ómar bula.

Durante sus primeros días de visita a Colombia también estuvo con el alcalde Carlos Fernando Galán quien le mostró puntos históricos del centro de la capital del país, entre ellos la plaza de Bolívar y la catedral primada de Colombia, en medio de las oportunidades de cooperación inversión desarrollo que existen entre los dos países .