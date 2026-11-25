Colombia

Se acerca una nueva edición de ‘Ibagué, Negocios & Moda’, una feria impulsada por Cormoda que, para este 2026, proyecta expectativas de negocios por $14.500 millones y espera recibir a 15.000 visitantes.

En este evento, Ibagué ofrecerá tres formas de acercarse a la moda:

Los visitantes podrán comprar directamente a las marcas tolimenses,

Asistir a ocho conferencias con referentes nacionales sobre el presente y el futuro del sector

Ver de cerca las colecciones de talento local y nacional en tres noches de pasarela.

¿Cuándo se realizará‘Ibagué, Negocios & Moda’ 2026

Pues bien, esta edición 16 de ‘Ibagué, Negocios & Moda’ irá del 25 al 27 de noviembre en varios escenarios de la ciudad.

Durante estas fechas los asistentes podrán experimentar un evento que cubre, de forma 360, la moda local e internacional.

Compras directas a quienes diseñan y fabrican

Por ejemplo, la Muestra Empresarial va a funcionar los tres días, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, en el primer piso de la Gobernación del Tolima.

Allí los visitantes podrán comprar prendas, calzado, bolsos, joyería y accesorios, y hablar con las personas que crean cada producto.

Más de 100 expositores esperan al público justo cuando empiezan las compras de fin de año, que este año pueden quedarse en las empresas de la región.

Ocho charlas para entender hacia dónde va la moda

Por otro lado, la Agenda Académica será el jueves 26 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué y el viernes 27 en el Auditorio del Museo Panóptico de Ibagué, de 8:00 de la mañana a 11:45 de la mañana.

Las conferencias tratan las tendencias, la transformación tecnológica, las estrategias comerciales y la moda inclusiva, todas en diálogo con Tecnonaturaleza, el concepto de esta edición, que explora cómo la tecnología se incorpora a los oficios, los procesos creativos y las formas de producir y comercializar moda.

El jueves, Camilo Correa, de Esprit, abrirá la jornada con las tendencias Primavera Verano 2027.

A las 9:00 de la mañana, Diego Guarnizo presentará ‘El origen de las ideas: crear desde lo que somos, transformar desde lo que soñamos’.

Después, Andrés Mauricio Higuita hablará de creatividad y diseño de futuros para descubrir nuevas oportunidades, y María Luisa Ortiz presentará ‘Pasaporte digital: la nueva identidad de la moda’.

El viernes, a las 8:00 de la mañana, Alejandro Delgado, líder de ecosistema en Ágata, presentará ‘Cronología de una disrupción: la IA y su impacto inevitable en el sector textil’.

Luego Juliana Noreña compartirá las claves para llevar la estrategia a la venta, Mónica Laverde hablará de Fashion Tech: algoritmo y conocimiento, y Mateo Barón cerrará con una charla sobre cómo diseñar sin barreras para incluir y transformar vidas.

Pasarelas con talento del Tolima y marcas nacionales

El Panóptico de Ibagué será la sede de todos los desfiles. La apertura será el miércoles 25 de noviembre, a las 7:00 de la noche, con Carlo Carrizosa y YUMA, su colección Primavera Verano 2027.

En ella el diseñador recoge referencias de su vida entre El Espinal e Ibagué y vuelve al territorio que ha marcado su sensibilidad creativa. A esta presentación solo se entra con invitación.

El jueves 26, desde las 4:00 de la tarde, desfilarán Cerceli, Fátima y Samy, seguidos por Tameia y AMA Clothes, Colegiatura, Pipeline y Mole, y Cardiaca.

Alpaca cerrará la noche a las 9:00 de la noche. El viernes 27, también desde las 4:00 de la tarde, será el turno de Santora y Colibrí, Mujeres Valientes, Tomaticos, Sheffy e Isla Azul Moda.

KOAJ, por su parte, tendrá a su cargo el desfile de cierre, a las 9:00 de la noche.

¿Cómo asistir al ‘Ibagué, Negocios & Moda’ 2026?

La entrada a la Muestra Empresarial y a la Agenda Académica es gratuita, con registro previo en https://incontacto.co/v2l8. Al inscribirse, cada visitante recibirá en su correo una escarapela digital con código QR, válida durante los tres días según la programación y el aforo de cada espacio.

Las entradas a los desfiles habilitados se solicitan mediante un formulario publicado en las redes sociales de Ibagué, Negocios & Moda. Allí cada persona elige las presentaciones a las que quiere asistir y recibe una entrada con código QR de un solo uso para cada desfile. Los cupos son limitados.

Para entrar a las pasarelas, es este link: https://registro.aplicacionesincontacto.com/#/formview/6aeb6a76814a52cadc633c74/6aff02b508d1c160460a8abb/6aff04e808d1c160460aa88b

Una vitrina que proyecta $14.500 millones en negocios

Detrás de la experiencia para el público también hay una apuesta económica para la región.

La organización proyecta expectativas de negocios por $14.500 millones. La convocatoria comercial tiene como meta reunir a 350 oferentes del Tolima, 220 compradores nacionales y compradores internacionales de Chile, Ecuador, Guatemala, Canadá, Perú y Puerto Rico, que participan de forma virtual y presencial.

Ese intercambio se concentra en la Rueda de Negocios, que va a funcionar los tres días en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, junto a la muestra. Allí distribuidores, comercializadores y empresas que buscan proveedores van a reunirse con oferentes para explorar oportunidades de abastecimiento, producción y acuerdos comerciales.

La feria también será uno de los principales escenarios del Programa de Fortalecimiento Empresarial, que impulsa la Gobernación del Tolima a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, en articulación con Cormoda. Con este programa, los empresarios preparan propuestas más sólidas para sus encuentros con clientes y compradores.

La programación completa, las novedades y los mecanismos de participación se publicarán en las redes sociales oficiales de Ibagué, Negocios & Moda.

Ibagué, Negocios & Moda 2026 es organizada por Cormoda. Es patrocinada por la Gobernación del Tolima a través de su Secretaría de Desarrollo Económico y su programa de Fortalecimiento Empresarial. Cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué.