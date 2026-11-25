Salud

El uso de jeringas para preparar cócteles, la incorporación de botellas y otros objetos en las bebidas y la utilización de colorantes y saborizantes sin control están entre las prácticas que encendieron las alertas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

La advertencia se produjo después de que las autoridades territoriales de salud identificaran estas situaciones durante jornadas de inspección y vigilancia en establecimientos dedicados a la preparación, expendio y consumo de cócteles.

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con las jeringas, que en algunos establecimientos se utilizan para medir cantidades de licor o incluso para servir directamente las bebidas a los clientes. Con ello, el Invima recordó que estos elementos son dispositivos médicos, algunos de un solo uso, y no están diseñados para entrar en contacto con alimentos o bebidas.

Teniendo en cuenta eso, no deben utilizarse para dosificar bebidas alcohólicas durante la preparación de cócteles. Ni mucho menos está permitido servir licor directamente a los consumidores mediante jeringas como parte de la presentación del producto.

La entidad advirtió que utilizar estos dispositivos para fines diferentes a los establecidos por sus fabricantes, o sea medicos, puede comprometer las condiciones sanitarias de las bebidas y representar un riesgo para la salud pública.

Botellas y otros objetos pueden contaminar los cócteles

La alerta también incluye el uso de botellas y otros objetos dentro de algunas preparaciones. Según el Invima, estos elementos pueden generar contaminación física, química o microbiológica.

Entre los riesgos identificados están la presencia de esquirlas, suciedad y sustancias de procedencia desconocida que podrían terminar mezclándose con las bebidas. También existe la posibilidad de que algunos materiales liberen componentes que pasen al contenido y sean consumidos por los clientes.

Por eso, los recipientes, utensilios y demás elementos que entren en contacto con alimentos y bebidas deben cumplir requisitos sanitarios específicos. Puesto que, estas condiciones están contempladas en la Resolución 683 de 2012, que establece las reglas para los materiales y objetos utilizados en este tipo de preparaciones.

Invima también advierte por colorantes y saborizantes sin control

A estas prácticas se suma otra situación identificada en algunos establecimientos: el uso de aditivos sin control, especialmente colorantes y saborizantes.

Aunque estos productos se utilizan para modificar el color, el aroma o el sabor de las bebidas, su incorporación debe cumplir las condiciones establecidas en la normativa sanitaria. El problema aparece cuando se utilizan sin ajustarse a las disposiciones vigentes.

El Invima afirmó que los establecimientos dedicados a preparar, comercializar y servir bebidas alcohólicas deben cumplir los requisitos sanitarios establecidos en los artículos 84 al 86 del Decreto 1686 de 2012, que regula las condiciones para la elaboración, comercialización y expendio de bebidas alcohólicas en el país.

¿Qué deben hacer los establecimientos y los consumidores?

Frente a estos hallazgos, el Invima pidió a las secretarías de salud y a las demás autoridades competentes continuar con las visitas de inspección y vigilancia a los negocios donde se preparan y comercializan cócteles. Cuando encuentren incumplimientos, deberán aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

A los consumidores también el llamado es a no consumir cócteles en establecimientos donde identifiquen el uso de jeringas u otras prácticas no permitidas durante la preparación y el servicio de las bebidas.