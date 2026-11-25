Colombia

El departamento de La Guajira será el escenario de la edición 2027 de la Crono de Rigo. El evento ciclístico, liderado por Rigoberto Urán, se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de marzo de 2027, poniendo a prueba a los participantes entre los paisajes y los fuertes vientos de la región.

Para esta edición, el complejo Hotel Wayira Beach de la cadena On Vacation fue designado por primera vez en la historia como el hotel oficial de la carrera. Esta alianza entre Rigoberto Urán, On Vacation, la Gobernación de La Guajira y TNC busca impulsar el turismo y dar mayor visibilidad a las riquezas naturales y culturales del departamento.

Fechas, formato e inscripciones para la competencia

De acuerdo con la organización, la prueba contará con la participación de más de 100 equipos conformados por tres integrantes cada uno, distribuidos en diversas categorías. Los ciclistas recorrerán la vía de Mayapo en una contrarreloj que exigirá resistencia física y trabajo en equipo frente a las condiciones climáticas de la zona, como el calor y las ráfagas de viento.

Tras agotar en cuestión de horas los cupos de la preventa inicial, la organización habilitó nuevas plazas limitadas. Los deportistas interesados en participar pueden gestionar su inscripción a través del portal oficial www.lacronoderigo.com y reservar su alojamiento en www.onvacation.com.

Alojamiento y oferta turística en el hotel oficial

Con una capacidad superior a las 614 habitaciones, el Hotel Wayira Beach recibirá a corredores, aficionados y acompañantes. La infraestructura del complejo incluye:

La Suite Presidencial.

Las Suites Anasü, lanzadas en septiembre y que han registrado alta demanda.

Bungalows y rancherías inspiradas en la cultura Wayuu, adaptadas a los requerimientos de los visitantes.

Quienes reserven su estadía en www.onvacation.com contarán con un código de descuento exclusivo para corredores.

Actividades para acompañantes en Mayapo

Además de la agenda deportiva, la sede oficial dispondrá de una oferta recreativa para las familias y acompañantes mientras se desarrolla la competencia. Entre las actividades en destino se encuentran paseos en catamarán por el mar de Mayapo, recorridos en buggies y cuatrimotos, cabalgatas al amanecer y al atardecer, además de acceso a playa, zona de spa y programación nocturna en la discoteca del complejo.

Con el respaldo de la comunidad digital de Rigoberto Urán —que supera los tres millones de seguidores a nivel mundial—, la Crono de Rigo 2027 proyecta consolidar a La Guajira como un punto de encuentro para el turismo deportivo y el desarrollo económico regional.