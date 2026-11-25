Cámara de Representantes aprobó una adición presupuestal de $3,8 billones para 2026
De estos recursos, $2,7 billones serán destinados al ‘Fondo Milagro’, mientras que los $1,1 billones restantes se asignarán al programa ‘Colombia Mayor’.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una adición presupuestal de $3,8 billones para 2026. De estos recursos, $2,7 billones serán destinados al ‘Fondo Milagro’, mientras que los $1,1 billones restantes se asignarán al programa ‘Colombia Mayor’.
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