Colombia y la Unión Europea entran en una nueva etapa de diálogo institucional. Una delegación del Parlamento Europeo visitará el país entre el 20 y el 22 de diciembre para profundizar la cooperación bilateral en seguridad, inversión, justicia y desarrollo económico.

La visita es impulsada por la Embajada de Colombia ante la Unión Europea, encabezada por el embajador Juan Gonzalo Ospina, también embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la OTAN.

Durante los encuentros preparatorios celebrados este jueves en el Parlamento Europeo, Ospina presentó la visita como una oportunidad estratégica para proyectar a Colombia en Europa y trasladar a los eurodiputados las prioridades del Gobierno de Abelardo De la Espriella.

Seguridad jurídica e inversión

En su intervención, en el Legislativo europeo, el embajador Ospina subrayó que la seguridad jurídica, la independencia de la justicia y la fortaleza de las instituciones son esenciales para generar confianza y atraer inversión extranjera.

Defendió además la protección de la propiedad privada y de la iniciativa empresarial como pilares de la estrategia económica del Gobierno, que plantea como objetivo alcanzar un crecimiento del PIB del 6%.

La agenda de la delegación europea en Colombia contempla encuentros con instituciones colombianas para abordar temas como seguridad, energía, hidrocarburos, educación y transformación digital.

También se buscará favorecer el contacto directo con potenciales inversionistas europeos y avanzar en la aplicación del acuerdo comercial vigente entre Colombia y la Unión Europea.

La apuesta, según la misión diplomática, es que la relación vaya más allá del diálogo político y se traduzca en cooperación empresarial concreta, transferencia de conocimiento y desarrollo económico.

Lucha contra el narcotráfico

Otro punto central será la cooperación judicial y la lucha contra el crimen organizado transnacional, en especial contra el narcotráfico.

Colombia buscará profundizar la colaboración con Eurojust, la agencia de cooperación judicial penal de la Unión Europea, con la que ya mantiene un punto de contacto.

Asimismo, Ameripol, organismo internacional de cooperación policial, se presentará como herramienta para reforzar la coordinación policial internacional y mejorar la respuesta conjunta frente a las estructuras criminales que operan en ambos continentes.

Por otro lado, en las reuniones, entre la embajada colombiana y la organización europea, también se abordó el fortalecimiento del diálogo democrático, las libertades públicas y la cooperación al desarrollo, temas que forman parte de la relación estratégica entre la Comunidad Andina y la Unión Europea.