El dólar estadounidense es la divisa con más movimiento en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Es por ello que las variaciones en su cotización afectan a distintas áreas de la economía colombiana, motivo por el que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Dólar Colombia

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.505,92 pesos (COP) para este martes 24 de noviembre de 2026.

Esta cotización representa un ligero incremento con respecto al precio del día anterior, lunes 23 de noviembre, cuando el precio se situó en los $3.461,9 pesos colombianos (COP).

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Valor dólar hoy en Colombia

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente en el territorio nacional. Para este 24 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,329 - Venta a $3.441

Compran a $3,329 - Venta a $3.441 Medellín: Compran a $3.284 - Venta a $3.403

Compran a $3.284 - Venta a $3.403 Pereira: Compran a $3.300 - Venta a $3.390

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Sol a peso colombiano

Se usa como moneda oficial únicamente en Perú. Nació originalmente como sol de plata en 1863, su nombre pasó de ser el inti y el nuevo sol al sol peruano, y hoy destaca en Sudamérica por su gran estabilidad económica frente a la inflación. La divisa inicia la jornada con una cotización de $1.014,99 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un crecimiento de $21,09 equivalente al 2,11%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.460,43 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró una ganancia de $18,02 pesos colombianos, equivalente al 0,74%.

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Petróleo Brent

Para este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 87,57 dólares, lo que representa un decrecimiento de 0.97% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 87,60 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 85,68 dólares.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 80,86 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un crecimiento de 1,06%. Para hoy 24 de noviembre, se espera que alcance un precio máximo de 81,07 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 79,08 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 24 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 60.110 dólares, lo que representa una variación de -3.597,9 respecto a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde 5,64%.

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