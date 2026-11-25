María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, se refirió al presupuesto general de la nación presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Grupo Aval.

María Lorena Gutiérrez renunció a la presidencia del Grupo Aval tras ocho años en la empresa, luego de consolidar la integración de las fiduciarias en Aval Fiduciaria, entrar al ecosistema de pagos con GoU Payments y desarrollar el negocio financiero.

A través de una carta dirigida a sus colaboradores, la exministra aseguró que tomó la decisión de cerrar esta etapa profesional tras varios logros.

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“A lo largo de mi carrera, estudiando y trabajando con organizaciones y líderes muy distintos, he aprendido que parte del liderazgo es saber cuándo poner fin a una responsabilidad”, señaló en la misiva.

Entre sus metas alcanzadas, Gutiérrez destacó que en 2025 y 2026, el Grupo alcanzó “una utilidad neta superior a 70% comparada con 2024, y en el segundo trimestre de 2026 registró su mayor rentabilidad sobre el patrimonio en cuatro años”.

Otro de sus logros destacados fue el avance en la captura de sinergias a través de Aval Valor Compartido, con la centralización de procesos como compras/abastecimiento, ciberseguridad, nómina y reclutamiento.

“En sostenibilidad nos ubicamos en el top 5% mundial por nuestras prácticas e impacto ambiental, social y económico. Definimos nuestra estrategia 2026-2031 con una ruta clara de crecimiento, negocios, clientes, eficiencias, talento humano, riesgos, impacto, y una clara apuesta por asegurar la tecnología necesaria para la transformación de los sectores en los que participamos”, resaltó.

¿Quién es María Lorena Gutiérrez?

Gutiérrez es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes, M.A. en Management de Tulane University y doctora en Finanzas de Tulane University .

Fue presidente de Corficolombiana, y ha desempeñado cargos como Ministra de Industria y Comercio, Embajadora de Colombia en Alemania, Ministra de la Presidencia, Secretaria General de la Presidencia, Ministra de Minas y Energía (E) ​