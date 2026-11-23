Educación

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, entregó al rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, la Resolución 030222 de 2026, mediante la cual se ordena transferir $70.000 millones del Gobierno nacional para financiar la obra.

A este aporte se sumarán $55.737 millones de la Universidad Nacional, provenientes de ingresos futuros de las estampillas distrital y nacional. Con estos recursos, el proyecto alcanzará una inversión total de $125.737 millones.

¿Por qué se necesita este centro?

La construcción del CITFARMA responde a las dificultades de infraestructura que enfrenta el departamento de Farmacia. Desde febrero de 2024, fallas en las instalaciones obligaron a cerrar la mitad del edificio y, de acuerdo con la decana de Ciencias, Lucy Gabriela Delgado, más del 70 % de la investigación del departamento permanece paralizada dedame sde entonces.

La situación también ha puesto en evidencia las limitaciones de los espacios disponibles para la formación de los estudiantes y el desarrollo de actividades científicas.

“No podemos seguir formando profesionales en laboratorios de los años 50″, afirmó Delgado, quien destacó que el proyecto llevaba más de diez años esperando una solución.

¿Qué tendrá el nuevo centro y para qué servirá?

El CITFARMA tendrá capacidad para 777 estudiantes y contará con plantas piloto, espacios donde se podrán ensayar procesos de producción de medicamentos biotecnológicos en lotes de mayor escala.

Esto permitirá probar los procesos de fabricación antes de transferirlos a empresas productoras colombianas. Así, los resultados de las investigaciones universitarias podrán avanzar hacia su aplicación en el sector farmacéutico.

El centro también apoyará la formación en Farmacia de las sedes de Bogotá, Medellín y Palmira. Además, contribuirá a las actividades de control de calidad de medicamentos que realiza el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Con esta inversión, el proyecto suma recursos del Gobierno nacional y de la Universidad Nacional para desarrollar una infraestructura que permita fortalecer la investigación farmacéutica y la formación de profesionales en esta área.