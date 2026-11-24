DIAN recaudó $3,1 billones para reconstruir municipios afectados por el sismo
Más de 161.000 contribuyentes aprovecharon los beneficios tributarios del Decreto 1419 de 2026. La entidad superó la meta de recaudo prevista para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó $3,17 billones mediante los beneficios tributarios establecidos en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, destinados a facilitar el pago de obligaciones pendientes y contribuir a la recuperación de los municipios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.
El resultado superó la meta inicial de $2,7 billones en $465.518 millones, lo que representa un cumplimiento del 117,2 %. Así lo anunció Andrés Felipe Velásquez Reyes, director general de la DIAN, quien destacó la respuesta de los contribuyentes en todo el país.
La medida permitió que personas y empresas se pusieran al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante la reducción de intereses y sanciones. En total, 161.304 contribuyentes se acogieron a estos beneficios entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre, periodo en el que se generaron 335.101 recibos de pago.
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De acuerdo con las cifras de la entidad, los mayores aportes provinieron del impuesto sobre las ventas (IVA), con $1,29 billones; el impuesto sobre la renta, con $863.374 millones, y la retención en la fuente, con $503.171 millones. Estos tres conceptos representaron el 83,8 % del recaudo total.
Además de la reducción de intereses y sanciones, las personas que resultaron directamente afectadas por el terremoto pudieron acceder a facilidades de pago de hasta 24 meses sin necesidad de presentar garantías.
Velásquez Reyes destacó que estos recursos representan un aporte para la recuperación de los territorios afectados y reconoció la participación de los ciudadanos y las empresas en la jornada.
“Cada aporte realizado contribuirá a la recuperación de los territorios afectados”, afirmó el director de la DIAN.
La entidad señaló que este recaudo hace parte de los esfuerzos del Gobierno nacional para apoyar a las comunidades afectadas y facilitar que las familias y empresas puedan recuperar su estabilidad y reactivar sus actividades económicas.