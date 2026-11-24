La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó $3,17 billones mediante los beneficios tributarios establecidos en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, destinados a facilitar el pago de obligaciones pendientes y contribuir a la recuperación de los municipios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

El resultado superó la meta inicial de $2,7 billones en $465.518 millones, lo que representa un cumplimiento del 117,2 %. Así lo anunció Andrés Felipe Velásquez Reyes, director general de la DIAN, quien destacó la respuesta de los contribuyentes en todo el país.

La medida permitió que personas y empresas se pusieran al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante la reducción de intereses y sanciones. En total, 161.304 contribuyentes se acogieron a estos beneficios entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre, periodo en el que se generaron 335.101 recibos de pago.

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De acuerdo con las cifras de la entidad, los mayores aportes provinieron del impuesto sobre las ventas (IVA), con $1,29 billones; el impuesto sobre la renta, con $863.374 millones, y la retención en la fuente, con $503.171 millones. Estos tres conceptos representaron el 83,8 % del recaudo total.

Además de la reducción de intereses y sanciones, las personas que resultaron directamente afectadas por el terremoto pudieron acceder a facilidades de pago de hasta 24 meses sin necesidad de presentar garantías.

Velásquez Reyes destacó que estos recursos representan un aporte para la recuperación de los territorios afectados y reconoció la participación de los ciudadanos y las empresas en la jornada.

“Cada aporte realizado contribuirá a la recuperación de los territorios afectados”, afirmó el director de la DIAN.

La entidad señaló que este recaudo hace parte de los esfuerzos del Gobierno nacional para apoyar a las comunidades afectadas y facilitar que las familias y empresas puedan recuperar su estabilidad y reactivar sus actividades económicas.