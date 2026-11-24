El precio de la gasolina corriente en Colombia podría aumentar hasta $4.906 por galón para 2029 si se aprueba el proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno nacional. La advertencia la hizo SOMOS UNO, gremio que representa a las estaciones de servicio del país, tras analizar los cambios tributarios que propone la iniciativa.

Según las estimaciones del gremio, el aumento podría representar entre un 19,7 % y un 30,4 % frente al precio actual, incluyendo los efectos de la reforma y los ajustes por inflación. Para el diésel (ACPM), el incremento estaría entre $982 y $1.992 por galón, es decir, entre un 8,5 % y un 17,3 %.

¿Por qué podría subir el precio de la gasolina?

El proyecto de ley, radicado por el Gobierno el pasado 29 de octubre, busca adoptar medidas para mejorar las finanzas públicas. Entre sus propuestas incluye cinco cambios tributarios que afectarían la comercialización de combustibles.

Uno de los principales consiste en aumentar el IVA que se cobra sobre el ingreso al productor de gasolina corriente. Actualmente, este impuesto es del 5 %, pero la propuesta plantea llevarlo al 19 % a partir del primero de enero de 2028.

También propone quitar la exención del IVA al alcohol carburante, conocido como etanol, que se mezcla con la gasolina, y cobrar este impuesto sobre el margen de ganancia de las estaciones de servicio.

A esto se suma el aumento gradual del impuesto nacional al carbono, un tributo que busca cobrar por las emisiones contaminantes generadas por los combustibles. Este incremento se aplicaría durante 2027, 2028 y 2029.

¿Cuánto podría costar el galón?

El análisis de SOMOS UNO toma como referencia un precio actual promedio de $16.150 para el galón de gasolina corriente y de $11.512 para el diésel.

De acuerdo con sus cálculos, el impacto de la reforma sobre la gasolina sería gradual. En 2027, el incremento sería de $230 por galón; en 2028 subiría a $2.171 y, desde 2029, llegaría a $2.328, sin contar la inflación.

Sin embargo, cuando se suman los ajustes que normalmente tienen los precios por inflación, el galón de gasolina podría ubicarse entre $19.328 y $21.056 en 2029.

Para el diésel, el efecto sería menor. El gremio calcula que la reforma aumentaría su precio en $341 por galón desde 2029, sin inflación. Al incluir este factor, el valor podría quedar entre $12.494 y $13.504.

La diferencia entre ambos combustibles se explica, principalmente, porque el proyecto excluye del IVA el ingreso al productor del diésel. Según la justificación del Gobierno, esta decisión busca evitar que aumenten los costos del transporte de carga y que esto termine encareciendo otros productos y servicios.

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La iniciativa también plantea que las estaciones de servicio se conviertan en responsables del IVA por la venta de gasolina corriente, una obligación que actualmente no tienen. David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de SOMOS UNO, señaló que este cambio podría generar dificultades para los pequeños empresarios que administran estos establecimientos:

“Estamos hablando de una actividad económica en la que el 86 % de los propietarios de estaciones de servicio tiene un solo establecimiento. Incorporarlos como responsables del IVA implica nuevas obligaciones administrativas, tributarias y operativas, además de mayores necesidades de capital de trabajo”, explicó.

El gremio calcula que esta nueva responsabilidad aumentaría alrededor de un 10 % el capital de trabajo necesario para financiar la compra de inventarios de gasolina. Además, estima que el IVA total incluido en un galón de gasolina corriente pasaría de aproximadamente $603 a $2.387, cerca de cuatro veces su valor actual.

¿Qué pide el gremio?

SOMOS UNO considera que los nuevos impuestos deben incorporarse de manera completa y oportuna a la estructura de precios que regula la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La preocupación es que las estaciones de servicio terminen asumiendo parte de esos costos con sus propios márgenes de ganancia, que también deben cubrir gastos de operación, mantenimiento, infraestructura y salarios.

“Las estaciones de servicio no pueden convertirse en el eslabón que termine absorbiendo los mayores costos de una reforma tributaria”, afirmó Jiménez Mejía.

El gremio también pidió aclarar cómo se aplicarán los cambios tributarios a la gasolina extra y al diésel, así como algunos aspectos técnicos del proyecto.

Finalmente, señaló que busca participar en la discusión con el Gobierno y el Congreso para que las medidas que se aprueben tengan reglas claras y no afecten la sostenibilidad de las estaciones de servicio.