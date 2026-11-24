Una sobretensión en la subárea Suroccidental del Sistema Interconectado Nacional provocó una interrupción temporal del servicio de energía. Foto Redes Sociales

Neiva

La emergencia se registró sobre las 8:35 p. m., por una sobretensión en la subárea Suroccidental del Sistema Interconectado Nacional, que afectó el suministro eléctrico en el sur y occidente del Huila, así como en el departamento del Caquetá.

Según el reporte del prestador del servicio de energía en el Huila, el evento se originó por la pérdida súbita de carga en las líneas de transmisión de 230.000 voltios que transportan energía hacia Ecuador.

Tras las coordinaciones y maniobras operativas con el Centro Nacional de Despacho, el servicio fue normalizado a las 8:55 p. m., luego de aproximadamente 20 minutos de interrupción.

En el Huila, las poblaciones afectadas fueron Pitalito, Isnos, San Agustín, Palestina, La Plata, La Argentina, El Pital y El Agrado. Tras el restablecimiento, el suministro eléctrico quedó normalizado en las zonas afectadas.