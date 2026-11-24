Paipa se prepara para recibir a corredores de Boyacá y diferentes regiones del país con la realización de la Media Maratón del Lago Comfaboy 2026, una jornada deportiva que busca promover la actividad física, los hábitos saludables y la integración familiar en uno de los principales escenarios turísticos del municipio.

El evento se realizará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde, en el Hotel Panorama de Comfaboy, ubicado en el sector del Lago Sochagota. La programación contempla actividades de calentamiento y preparación antes de dar inicio a las competencias, que tendrán recorridos de 7, 14 y 21 kilómetros.

María Camila Corredor, coordinadora general de las Academias de Talentos Deportivos de Comfaboy, extendió una invitación a los deportistas aficionados y profesionales para que participen en esta iniciativa, que busca convocar no solamente a los corredores boyacenses, sino también a visitantes de departamentos vecinos y otras regiones de Colombia.

La Media Maratón del Lago Comfaboy no estará enfocada exclusivamente en la competencia atlética. La organización también tiene previstas actividades recreativas y deportivas para los acompañantes y las familias de los participantes.

De acuerdo con María Camila Corredor, los niños podrán disfrutar de inflables y espacios de recreación, mientras que los adultos tendrán alternativas como sesiones de kickboxing con vista al lago, spinning y yoga.

La iniciativa busca convertir el encuentro en una experiencia de integración alrededor del deporte, aprovechando los atractivos naturales y turísticos de Paipa.

Las tarifas de inscripción varían de acuerdo con la categoría de afiliación a la caja de compensación Comfaboy. Sin embargo, también podrán participar personas que no estén afiliadas.

Estos son los valores establecidos para la competencia:

Categoría A: $27.500.

Categoría B: $36.500.

Categoría C: $91.000.

Categoría D o particulares no afiliados: $119.000.

La inscripción incluye el kit del participante, que contempla camiseta oficial, hidratación y fruta, según las condiciones establecidas por la organización.

Las personas interesadas pueden realizar el proceso de inscripción a través de la tienda virtual de Comfaboy, ingresando a www.comfaboy.org.

También pueden acercarse a las oficinas de la caja de compensación en los diferentes municipios de Boyacá para recibir orientación y adelantar el proceso.

La organización invita a los corredores a consultar los términos y condiciones oficiales antes de participar y a estar atentos a las indicaciones logísticas de la competencia.