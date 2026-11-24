Sogamoso

Dos incendios forestales registrados en las últimas horas en los sectores de Morteñal y El Chacón, en Sogamoso, fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, que desplegó tres máquinas y 13 unidades para controlar las emergencias. Las autoridades advierten sobre la posible intervención de manos criminales en la generación de estas conflagraciones, en medio de las condiciones de sequedad de la vegetación por las altas temperaturas.

Alexandra Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sogamoso, explicó que el primer incendio fue reportado en horas de la tarde en la vereda Morteñal, sobre la vía al Crucero. Inicialmente fueron enviadas dos máquinas y ocho unidades, pero debido a la intensidad de las llamas fue necesario movilizar otro vehículo de apoyo. Mientras atendían esta emergencia, recibieron un segundo reporte de incendio en el sector de El Chacón, donde trabajaron cuatro unidades y una máquina.

“En total se atendieron las dos emergencias con 13 unidades y tres máquinas. Se trabajó arduamente y está por establecerse el área afectada”, indicó, quien señaló que las condiciones climáticas actuales favorecen la propagación del fuego y que las acciones humanas podrían estar detrás de estos hechos.

La oficial también manifestó su preocupación por que, durante el desplazamiento de una de las máquinas que acudía a apoyar la emergencia en Morteñal, los bomberos encontraron una quema que estaban realizando. Por esta razón, hizo un llamado a la comunidad para evitar las quemas, incluso las denominadas controladas, y advirtió sobre la posibilidad de que estos incendios sean provocados intencionalmente.

“Realmente quienes producen los incendios son las manos humanas”, puntualizó.