Boyacá

El nuevo producto será presentado el próximo 5 de diciembre en el Pantano de Vargas. La bebida tendrá una graduación alcohólica que aún está por definirse entre 24 y 29 grados.

La Industria Licorera de Boyacá anunció el lanzamiento de Onix Ruana, un nuevo aguardiente con el que busca fortalecer su participación en el mercado de licores y rendir un homenaje a los campesinos boyacenses. La presentación oficial se realizará el próximo 5 de diciembre en el Pantano de Vargas, según confirmó la gerente de la entidad, María Elena Ortiz.

La funcionaria explicó que el nombre del producto recupera la historia de Onix, una marca con más de 100 años de trayectoria y con la que nació la licorera. “Onix es una marca que lleva más de 100 años, fue con la marca que nació la licorera y nuestros principales clientes eran nuestros campesinos. Hoy nos inspiran”, manifestó, quien agregó que, aunque actualmente cuentan con productos como Onix 24, buscan ampliar su catálogo con una bebida que tenga características diferentes y pueda competir con otras marcas del mercado.

Sobre las características del nuevo aguardiente, la gerente indicó que será un producto envejecido y que actualmente se encuentran evaluando dos opciones de graduación alcohólica. “Estamos en ese dilema, pero queremos que sea un producto que cuando nuestros consumidores lo tomen, lo sientan muy suave, pero sientan el aguardiente de verdad, que es un aguardiente muy bueno”, explicó. La decisión entre los 24 y los 29 grados deberá definirse para comenzar el proceso de producción.

En cuanto a su presentación, María Elena Ortiz señaló que conservará la imagen de la línea Onix 100, aunque tendrá una etiqueta especial inspirada en un campesino boyacense que lleva más de 50 años dedicado al cultivo de papa. “Está inspirada en uno de sus amigos campesinos que lleva más de 50 años cultivando papa, que le encanta el aguardiente y que él es el que nos va a firmar las botellas y también va a salir en nuestra presentación de edición especial”, sostuvo.

La gerente también se refirió a los proyectos que tiene la empresa para ampliar su portafolio y llegar a nuevos consumidores. En ese sentido, anunció que durante el próximo año esperan incursionar en la producción de aguardientes saborizados, especialmente dirigidos a los jóvenes. “Los aguardientes van cogiendo una nueva marca y también nuevas tendencias en saborizados, en que la gente quiere probar cosas nuevas. Nosotros nos mantenemos en la tradicional, pero con un aguardiente con un sabor único”, indicó.

Otro de los frentes de trabajo de la licorera es el aprovechamiento de su capacidad instalada mediante la producción de bebidas para otras empresas departamentales. Ortiz explicó que esta modalidad se conoce como maquila y permite utilizar la infraestructura disponible para fabricar productos que posteriormente son comercializados por otras licoreras. “Nuestra planta es una de las mejores en la parte de industrialización y eficiencia, entonces, al no poder nosotros vender todo lo que la planta podría llegar a producir, en esa capacidad hacemos maquila”, señaló.

Actualmente, la Industria Licorera de Boyacá tiene un acuerdo de maquila con Santander para producir la línea de aguardientes Comuneros. Frente a la competencia con empresas de departamentos como Caldas y Antioquia, la gerente reconoció que el mercado representa un desafío para las licoreras pequeñas y medianas, por lo que hizo un llamado a los consumidores del departamento para respaldar la producción local. “Queremos ganar la partida en nuestra casa, invitamos a todos los boyacenses que compren licores de Boyacá. Si los boyacenses compran los licores de Boyacá, nosotros sacamos a la licorera adelante”, afirmó.