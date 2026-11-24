Bayern Múnich afrontará un nuevo compromiso en la UEFA Champions League, cuando visite al Lille de Francia este miércoles 25 de noviembre, por la quinta jornada de la fase de liga.

El encuentro se disputará en el Stade Pierre-Mauroy, a partir de las 3:00 PM hora colombiana, en un partido en el que el equipo alemán buscará conseguir tres puntos y pelear un cupo entre los clasificados directos.

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Luis Díaz volverá a jugar

Una de las principales novedades del conjunto Bávaro será el posible regreso de Luis Díaz. El extremo colombiano volvió a trabajar con el grupo y participó en el entrenamiento previo al compromiso, después de superar la lesión muscular que lo había mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas. Su presencia representa una noticia positiva para Vincent Kompany.

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Bajas sensibles para el Bayern

El conjunto bávaro tendrá ausencias importantes en su frente de ataque. Michael Olise no estaría disponible para el encuentro debido a una contusión en el pie que sufrió durante el empate 1-1 frente al Colonia. El francés tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso y no participó en el último entrenamiento antes del viaje a Francia.

A esta baja se suma la de Harry Kane, quien rotura del ligamento de la sindesmosis en su tobillo izquierdo y estará fuera de las canchas durante un periodo prolongado. La ausencia del ganador del Balón de Oro representa un golpe importante para el equipo alemán, que pierde a una de sus principales referencias ofensivas en el compromiso. Así mismo, Kompany no contará con su recambio en el ataque, el marroquí Ismael Saibari tras sufrir la misma lesión del inglés pero en su pierna derecha.

Fecha y hora de Lille vs Bayern Múnich:

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora: 3:00 PM hora local

Lugar: Stade Pierre-Mauroy, Lille, Francia