Real Madrid recibe este martes 24 de noviembre al PSV Eindhoven por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El compromiso se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 3:00 p. m. (hora colombiana), con el equipo español buscando mantener su paso perfecto en el certamen.

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El conjunto dirigido por José Mourinho suma 12 puntos, producto de cuatro victorias en sus primeras presentaciones, y ocupa la segunda posición de la tabla general. Además, llega con nueve triunfos consecutivos en todas las competiciones y tiene en Kylian Mbappé a su principal referente ofensivo. El francés ha marcado en los cuatro partidos de esta Champions y acumula 74 goles históricos en el torneo.

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Por su parte, el PSV Eindhoven, dirigido por Peter Bosz, ocupa la casilla 25 con cuatro unidades y necesita sumar para mejorar su posición. El equipo neerlandés viene de perder 2-1 ante Brujas, aunque es líder de la Eredivisie. El partido tendrá como árbitro al noruego Espen Eskås y contará con transmisión en Colombia por ESPN y Disney+ Premium.

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