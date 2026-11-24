Davinson Sánchez no actuó en el último partido del Galatasaray ante Samsunspor (2-1) por la Liga de Turquía luego de haber presentado una molestia en su hombro derecho tras el juego de la Selección Colombia contra Chile. El defensor salió sustituido del encuentro en Santiago al minuto 23 y prendió las alarmas, pero no fue más que un susto.

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El cuadro turco tiene un partido clave este martes contra Aston Villa por la fecha 5 de la Champions League en calidad de local. Para este duelo, se espera que el colombiano sea titular, pues es un hombre clave en la defensa del equipo.

Davinson, el encargado de hablar en rueda de prensa

Okan Buruk, técnico del Galatasaray, sorprendió al salir a la rueda de prensa previa al juego acompañado de Davinson Sánchez. El jugador de la Selección Colombia habló en perfecto inglés y se tradujeron sus respustas al turco, en simultáneo.

Al central de 30 años le preguntaron por su gran capacidad defensiva y el aporte que le ha dado al club: “Esa es una habilidad en la que me he enfocado desde muy joven y en la que sigo trabajando partido a partido... Ya traje aquí la experiencia que obtuve jugando en diferentes países y partidos alrededor del mundo... Sé que juego en una posición crítica”, inició diciendo.

“Debo hablar constantemente con el entrenador y con el equipo técnico... Comparto la experiencia que gané aquí con mi experiencia anterior, tanto en la selección nacional como en el club, para tomar las decisiones correctas en el momento justo, y la preparación y motivación para este tipo de partidos surgen de forma natural”, agregó.

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También le preguntaron por las aspiraciones del Galatasaray en el campeonato. Davinson dejó claro que buscarán la clasificación a la próxima fase del certamen.

“Cada temporada comenzamos con el sueño de ganar en todas las competiciones en las que participamos. Ese es, por supuesto, el objetivo del Galatasaray... Queremos levantar el trofeo en cualquier competición en la que estemos. En Europa, es muy difícil predecir... pero creo firmemente en que podemos avanzar como club y como equipo... Seguiremos luchando para seguir adelante en todas las copas y llegar lo más lejos posible”, comentó.

Y agrego: “En Europa, siempre te enfrentas a los mejores clubes y jugadores, por lo que tienes que estar preparado... Lo mejor que puedes hacer, que es lo que haremos mañana, es disfrutar, y no es que vayamos a dominar con el equipo que tenemos, pero tenemos la oportunidad de competir contra equipos muy grandes. Nuestro entrenador ya lo ha demostrado en Europa. Tenemos los jugadores adecuados... Ya demostramos en temporadas anteriores que estamos a un alto nivel. Ahora queremos volver a mostrarlo. Queremos estar listos para mañana”.

¿Cómo va Galatasaray en Champions?

El conjunto turco llega a este encuentro por la fecha 5 tras haber ganado 2 partidos y haber caído en 2 oportunidades. Perdió contra Sporting de Portugal y Barcelona, y derrotó al Lille y al Stuttgart.

Galatasaray se encuentra en el puesto 18, por lo que un triunfo será clave para acercarse al lote de los ocho primeros, que tienen acceso directo a los octavos de final