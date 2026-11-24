La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el atentado con explosivos contra la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, y expresó su solidaridad con su homóloga Rafaela Cortés Zambrano y los habitantes de ese departamento.

El pronunciamiento se produjo en Santa Marta, donde la mandataria lamentó lo ocurrido y señaló que este tipo de hechos no solamente afectan a los funcionarios públicos, sino también a las comunidades y a la institucionalidad de los territorios.

“Porque esto realmente no es un atentado en contra nada más de una persona. Es un atentado en contra de un departamento”, expresó Guerra al referirse a las consecuencias del ataque.

La gobernadora también manifestó su tranquilidad al conocer que Rafaela Cortés y los funcionarios de su administración se encontraban bien. Asimismo, reiteró el respaldo del departamento del Magdalena a las autoridades y a la población del Meta.

“Aquí está todo el departamento del Magdalena apoyando al departamento del Meta, apoyando a nuestra gobernadora Rafaela”, afirmó.

Frente a lo ocurrido, Guerra expresó su expectativa de que se adelanten las acciones necesarias para esclarecer el atentado e identificar a los responsables. Además, insistió en la necesidad de rechazar cualquier manifestación de violencia contra las instituciones y la ciudadanía.

“Vamos a seguir luchando por una Colombia segura, por una Colombia en paz”, concluyó la mandataria.