Gobernadora del Magdalena rechazó ataque con explosivos en Villavicencio y se solidarizó con el Meta
La mandataria Margarita Guerra expresó su solidaridad con su homóloga Rafaela Cortés y los habitantes de Villavicencio. También pidió que se identifique a los responsables del ataque con explosivos ocurrido el lunes 23 de noviembre.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el atentado con explosivos contra la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, y expresó su solidaridad con su homóloga Rafaela Cortés Zambrano y los habitantes de ese departamento.
El pronunciamiento se produjo en Santa Marta, donde la mandataria lamentó lo ocurrido y señaló que este tipo de hechos no solamente afectan a los funcionarios públicos, sino también a las comunidades y a la institucionalidad de los territorios.
“Porque esto realmente no es un atentado en contra nada más de una persona. Es un atentado en contra de un departamento”, expresó Guerra al referirse a las consecuencias del ataque.
La gobernadora también manifestó su tranquilidad al conocer que Rafaela Cortés y los funcionarios de su administración se encontraban bien. Asimismo, reiteró el respaldo del departamento del Magdalena a las autoridades y a la población del Meta.
“Aquí está todo el departamento del Magdalena apoyando al departamento del Meta, apoyando a nuestra gobernadora Rafaela”, afirmó.
Frente a lo ocurrido, Guerra expresó su expectativa de que se adelanten las acciones necesarias para esclarecer el atentado e identificar a los responsables. Además, insistió en la necesidad de rechazar cualquier manifestación de violencia contra las instituciones y la ciudadanía.
“Vamos a seguir luchando por una Colombia segura, por una Colombia en paz”, concluyó la mandataria.