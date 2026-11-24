A través de su cuenta en X el presidente Abelardo de la Espriella, informó que tres embarcaciones serán entregadas al municipio de Puebloviejo, Magdalena, con el propósito de fortalecer la pesca artesanal, impulsar el ecoturismo y mejorar la movilidad de las comunidades que habitan en zonas de difícil acceso, especialmente las poblaciones palafíticas.

“Di instrucciones a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para entregar tres embarcaciones a este municipio, con el apoyo logístico de nuestra Armada Nacional, para fortalecer la pesca artesanal, impulsar el ecoturismo y facilitar el acceso a los servicios de salud.

Con esta entrega, comunidades palafíticas como Bocas de Cataca podrán trasladar a sus pacientes hasta los centros de salud de la cabecera municipal, mientras las familias pesqueras contarán con mejores herramientas de trabajo para llevar el sustento diario a sus hogares", dijo el mandatario de los colombianos.

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La medida busca dar un uso social y productivo a los bienes que se encuentran bajo administración del Estado, convirtiéndolos en herramientas para atender necesidades de las comunidades y generar oportunidades económicas.