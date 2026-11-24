Informe de Calidad de Vida que marcan el rumbo de la ciudad/Santa Marta Cómo Vamos

Santa Marta

El programa Santa Marta Cómo Vamos, coordinado por Pro Santa Marta Vital para el Magdalena, socializó su Informe de Calidad de Vida ante representantes de los medios de comunicación, instituciones y entidades públicas y privadas, concejales, alcaldes menores, integrantes de la academia y otros actores del Estado y la sociedad civil.

Durante el encuentro se presentaron y analizaron los principales indicadores que permiten hacer seguimiento a las condiciones de vida de los samarios, identificar los avances registrados en diferentes sectores y reconocer los retos que requieren atención y acciones articuladas para contribuir al desarrollo de la ciudad.

El informe abordó dimensiones fundamentales como demografía, pobreza y desigualdad, educación, salud, empleo, seguridad y convivencia ciudadana, movilidad, entorno económico, turismo y gestión pública. Cada una de estas áreas ofreció información para comprender la evolución de Santa Marta y aportar elementos al debate público sobre sus prioridades.

Entre los resultados destacados se encontró la reducción de la pobreza monetaria, que pasó del 37,9 % en 2024 al 28,6 % en 2025, una disminución de 9,3 puntos porcentuales.

Asimismo, la pobreza monetaria extrema bajó del 13,1 % al 7,6 % durante el mismo periodo. Estos resultados ubicaron a Santa Marta como la ciudad con mayor reducción de ambos indicadores entre las 23 principales ciudades del país.

En materia de empleo, la ciudad registró una tasa de desempleo del 9 % durante 2025, con una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente al año anterior. El análisis también puso sobre la mesa retos relacionados con la salud materno-infantil, el embarazo adolescente, la seguridad ciudadana, la siniestralidad vial y la violencia intrafamiliar.